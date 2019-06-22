زعمتا التحرش بهن.. حبس فتاتين بتهمة سرقة قائدي السيارات في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة النزهة، اليوم السبت، بحبس ربة منزل وشقيقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة قائدي السيارات عن طريق مغافلتهم بـ"تحرش مزيف".

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من سائق يفيد بأنه حال سيره بسيارة أجرة بشارع جسر السويس، استوقفه سيدتين، وطلبتا توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالادعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، ولاذتا بالفرار.

ودلت التحريات وجمع المعلومات على صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين وإحالتهما للنيابة للتحقيق.

واعترفت المتهمتان في التحقيقات بارتكاب عدة سرقات بذات الأسلوب ومغافلة الضحايا أثناء ادعائهما التحرش بهما.