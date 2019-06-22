ضبط 71 ألف قضية سرقة تيار كهربي بقيمة 49 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون وسارقي التيار خاصة من الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية. وأثمرت جهود شرطة الكهرباء برئاسة اللواء رفعت خضر، عن ضبط 71668 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 49.681.928 مليون جنيه. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال الوقائع وتولت النيابة التحقيق.

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