خلال أسبوع.. ضبط 18 قضية أموال عامة بقيمة 54 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت مباحث الأموال العامة حملات أمنية مكبرة لملاحقة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع والنقد الأجنبي. وأسفرت جهود الحملات خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 18 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي - الاختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 54 مليونا و720 ألفا و416 جنيها، و3 ملايين و90 ألفا عملات أجنبية مختلفة. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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