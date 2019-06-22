بالأرقام.. جهود "الداخلية" في 7 أيام على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، توجيه حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (686 متهم) وبحوزتهم (25) قطعة سلاح ناري (4 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – طبنجة -17 فرد محلي)، 66 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 قطع سلاح أبيض، (18) قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (9,550 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 700 جرام لمخدر الحشيش – 200 جرام لمخدر الهيروين – 180 قرص مخدر ).

تنفيذ (4474) حكم قضائى متنوع.

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وضُبط في مجال الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، (1429) قطعة سلاح ناري عبارة عن (139 بندقية آلية – 303 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 91 طبنجة – 896 فرد محلى الصنع) وضبط 2097 طلقة مختلفة الأعيرة، 1554 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الأجهزة الأمنية 550099 حكم قضائي، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة ضُبط (17) تشكيل عصابي ضموا (48) متهم، ارتكبوا (70) حادث سرقة متنوع.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض (45) حادث (قتل عمد، هتك عرض، سرقة بالإكراه، حريق عمد، اغتصاب، انتحال صفة) وضبط مرتكبيها بإجمالي (69) متهم.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.