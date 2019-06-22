ضبط مصنع غير مرخص يُنتج "خل" مغشوش بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج خل الطعام ملصق عليها علامات تجارية مقلدة لكبرى شركات تصنيع المواد الغذائية.

أكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ، قيام تاجر مواد غذائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، بإنشاء وإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة خل الطعام كائن بدائرة مركز شرطة الحامول، مستخدماً ملصقات وعلامات تجارية مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات، وترويجها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المصنع وضبط مالكه والآتي: 3840 زجاجة خل معدة للبيع والتداول، و10 الآلف زجاجة خل فارغة معدة للتعبئة، و25 ألف ملصق وإستيكر لعلامات تجارية مقلدة، وطن ونصف خامات إنتاج مجهولة المصدر لاستخدامها في التصنيع.

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يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة التموينية، لاسيما جرائم الغش التجاري حفاظاً على صحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.