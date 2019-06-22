أخبار مصر | وزيرا النقل المصري والأردني يراجعان استعدادات موسم الحج القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا النقل المصري والأردني يراجعان استعدادات موسم الحج القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة بحضور وزير النقل الأردني المهندس إنمار الخصاونة بالاضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية لها.

خلال الإجتماع تم استعراض الموقف المالي للشركة خلال ثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 حيث حققت الشركة 1.510 مليون دولار وهو ما يفوق المستهدف في الموازنة التخطيطية بنسبة 31% ، حيث اوضحت ادارة الشركة ان هذه النتائج جاءت على الرغم من التراجع المعدلات الخاصة بسفر الركاب والسيارات والباصات والشاحنات بسبب تنفيذ الجسر العربي لخطة محكمة تمثلت في ضبط النفقات والمصاريف التشغيلية بتخفيض عدد الرحلات وإعادة جدولتها حيث بلغ عدد الرحلات خلال هذه الفترة 392 عام 2019 مقابل 456رحلة عام 2018 عن نفس المدة بنسبة انخفاض 14% وهو ماساهم في تخفيض مصاريف الوقود بنسبة 16% ومصاريف الموانئ بنسبة 4% بالاضافة الى زيادة ايرادات التأجير للباخرة عمان والتي تعمل على خط المغرب /اسبانيا وكذلك استثمار السيولة المالية للشركة وتقديم خدمات متميزة للركاب وعروض تشجيعية مختلفة وهو ما أشاد به وزيرا النقل المصري والأردني .

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كما استعرضت الجمعية العمومية استعدادات الجسر العربي للملاحة لموسم الحج القادم من خلال عدد من الإجراءات والتدابير مثل تجهيز وصيانة ساحة الحجاج بنويبع ومجمع الركاب بالعقبة والتنسيق مع الوكيل العام بجمهورية مصر العربية(القناة للتوكيلات الملاحية) لتنظيم الحجوزات طبقا لطاقة التنقل اليومي والتنسيق مع شركات السياحة على ضرورة الالتزام بتوقيت الرحلات والتنسيق مع الأجهزة المينائية في كل من نويبع والعقبة لوضع خطة عمل لمتابعة الحجاج في المينائين لتقديم كافة التسهيلات التي تيسيير عملية التنقل والسفر

وفي نهاية الإجتماع أكد وزيرا النقل المصري والأردني على الدور الذي تلعبه الشركة في إثراء العمل العربي المشترك، ودورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الافريقية.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة ، بحث الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل بانماطه كافة وخاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر في ظل إرادة سياسية داعمة لهذا التطور وفي ظل تقدم تصنيف مصر في مجال الطرق والكباري والبنية التحتية وفقا لتصنيف التنافسية الدولية.