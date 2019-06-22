أخبار مصر | بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد لرؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد لرؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف الجديد من 1/7/2019 المقبل؛ والذي من المقرر أن يصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على النحو التالي:

أولا: تعيين بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار نابليون حبيبي غبريال أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وحسني عبدالمولي أبو طالب صالح رئيس محكمة استئناف طنطا حتى 17/7/2019 تاريخ إحالته للمعاش ومحمد محمد السيد عبدالنبي رئيس محكمة استئناف المنصورة و عيد عبدالغني سويلم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية وفرج موسى على رئيس محكمة استئناف بني سويف وفرج إبراهيم السيد رئيس محاكمة استئناف أسيوط و عبده احمد عطية رئيس محكمة استئناف قنا.

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ثانيا: تعيين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 18/7/2019 التاريخ التالي لإحالة المستشار حسني عبدالمولي أبو طالب صالح رئيس محكمة استئناف طنطا للمعاش وذلك على النحو التالي:

بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار نابليون حبيبي غبريال أبو الخير رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ومحمد محمد السيد عبدالنبي رئيس محكمة استئناف طنطا وعيد عبدالغني سويلم رئيس محكمة استئناف المنصورة وفرج موسى على رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية و فرج إبراهيم السيد رئيس محاكمة استئناف بني سويف و عبده احمد عطية رئيس محكمة استئناف اسيوط و محمد محمد ابراهيم سليمان رئيس محكمة استئناف قنا حتى 31/7/2019 تاريخ إحالته للمعاش.

جدير بالذكر أن المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة يغادر منصبة في 30 يونيو المقبل.