أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن مرضى التمثيل الغذائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن مرضى التمثيل الغذائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النوالب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن أوضاع الأطفال مرضى التمثيل الغذائي ومشكلة عدم توافر الغذاء اللازم لهم.

وقال فؤاد أن مرضي التمثيل الغذائي في مصر وأهاليهم يعانون أشد معاناة، إذ أن مريض التمثيل الغذائي "نقص إنزيم الكبد"، لديه مشكلة من تناول الأطعمة التي تحتوي علي بروتين سواء حيواني أو نباتي، حيت تتراكم الدهون أحد الأحماض المكونة للبروتين بجسمه على هيئة سموم تدمر الجهاز العصبي والحركي له، وقد تصل إلى حد إعاقة الطفل أو الوفاة، مُضيفا أنه نظرا لطبيعة مرض هؤلاء الأطفال فغذاءهم الوحيد الوحيد هو نوع معين من الألبان الصناعية يتم إستيرادها من الخارج وتصرف لهم من قبل وزارة الصحة، وأيضا منتجات خاصة من الدقيق والأرز والمكرونة منزوع منها المادة أو الحمض المكون للبروتين، الذي يتراكم في جسم الأطفال المرضى علي هيئة سموم، ويتم إستيرادها أيضا من الخارج نظرا لعدم وجود بديل مصري لهذه المنتجات.

وتابع "فؤاد" أن أبناءنا الأطفال المصريين مرضى التمثيل الغذائي يعانون من نقص اللبن الصناعي الخاص بهم من السوق المصري، نظرا لطول فترة احتجازه بالجمارك المصرية، وثانيا من نقص المواد الكيميائية المستخدمة في عمل التحاليل اللازمة لهم، وكذلك أيضا يعاني أهاليهم من ارتفاع تكلفة الغذاء الخاص بهم نظرا لاستيراده من الخارج وعدم وجود بديل مصري له، مُؤكدًا أنه بناء على ما سبق فإن حياة هؤلاء الأطفال مهددة بالخطر، وفي أمس الحاجة إلى مساندة الحكومة المصرية لأبناءها المرضى، وضرورة دعمها للأغذية الخاصة بهم وتوافرها بشكل دائم.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.