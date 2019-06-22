أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يعلن تفاصيل وشروط التقدم لمسابقة مشروعات تخرج الطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يعلن تفاصيل وشروط التقدم لمسابقة مشروعات تخرج الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط التقدم لمسابقة مشروعات تخرج طلاب الإعلام للعام الدراسي المنتهي.

وقال عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع، إن المسابقة التي تُقام برعاية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، تأتي تحت شعار "التميز الإعلامي"، وهي مسابقة سنوية ينظمها الموقع الرسمي للمجلس بين مشاريع تخرج الطلاب، في السنة الأخيرة من دراستهم الجامعية.

وتهدف المسابقة إلى دعم العناصر المبدعة والمتميزة بين الطلاب، وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر في مشروعات تخرجهم، بالإضافة إلى تعريفهم بضرورة تطبيق المعايير والأكواد المهنية التي تنظم سوق الإعلام، وكذلك منح أعضاء هيئات التدريس تقديرهم المستحق، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية، بما يساهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة.

وحول شروط التقديم، قال "أبوكب" إن الكليات والطلاب مدعوين إلى إرسال مشروعاتهم فى أي من مجالات الإعلام: صحافة بأنواعها، إذاعة وتلفزيون وإعلان وعلاقات عامة.

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ويفتح باب تلقي المشروعات من 21 يونيو وحتى 11يوليو للعام 2019، وتعلن بعدها أسماء المشروعات والجهات المشاركة، وترسل الأعمال في مظروف مغلق سواء ورقية أو أعمال علي سي دي أو فلاشة باسم الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عنوان المجلس - القاهرة، كورنيش النيل - مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون(ماسبيرو)- باب، ويسلم باليد أو بالبريد، ويُكتب على المظروف من الخارج مسابقة مشروعات التخرج لطلاب إعلام.

يرفق بمشروع التخرج خطاب من إدارة الكلية أو القسم أو الأكاديمية أو المعهد يطلب التقدم إلى المسابقة متضمنًا أسماء الطلبة ومشرفيهم الأكاديمي، وبيانات من يتم تحديد اسمه كنقطة اتصال لمتابعة سير المشروع في المسابقة، ويقتصر التقديم على مشروعات التخرج الخاصة بالعام الدراسي 2018/2019، ولا يمتد لأعوام دراسية أخرى.

كما سيقوم المجلس بعمل استعراض وتقييم جميع المشاريع المقدمة إلى المسابقة بشكل محايد من قِبل أساتذة وخبراء في كل تخصص، مؤكدًا أن جميع المجموعات المتقدمة سوف تحصل على شهادات مشاركة في المسابقة، كما ستتلقى المجموعات الفائزة شهادات ودروع تقديرية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس، وسيتم تنظيم حفل رسمي لإعلان أسماء الأعمال الفائزة، سيُدعى إليه جميع أعضاء الفريق الفائز ومستشاريهم الأكاديميين لحضور حفل التكريم مع قيادات جامعتهم.