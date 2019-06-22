أخبار مصر | مصطفى موسى: حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا "مُشرف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى موسى: حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا "مُشرف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الافتتاح المشرف لمصر وللمصريين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، كما هنأ كل المنظمين والمسئولين عن تنظيم وإخراج أول أيام البطولة بهذا الشكل الرائع والمشرف.

وأكد موسى، أن الافتتاح كان مشرفًا لمصر وللمصريين، وشهادة عظيمة على عودة الدولة المصرية واستقرارها وأمنها وتعافي مؤسساتها، وعودة قدرتها على تنظيم مثل هذه المسابقات الدولية على مستوى القارة الأفريقية، مُشيرًا إلى أن الجماهير المصرية كانت مشرفة وظهرت بمظهر حضاري رائع أبهر الجميع.

كما هنأ موسى، منتخب مصر لكرة القدم لفوزه على منتخب زيمبابوي في مباراة الافتتاح الأولى.