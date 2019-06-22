أخبار مصر | "الآثار" تهنئ المصريين بفوز المنتخب وتشيد بحفل الافتتاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تهنئ المصريين بفوز المنتخب وتشيد بحفل الافتتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت وزارة الآثار بالتهنئة للشعب المصري بفوز منتخبه في مواجهته الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي جمعته ونظيره الزيمبابوي أمس على ستاد البطولة ستاد القاهرة.

وهنأ وزير الآثار الشعب المصري على فوز المنتخب الوطني في أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بهدف مصري للاعب محمود تريزيجيه.

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يذكر أن المباراة الافتتاحية شهدها وزير الآثار وعددد من الوزراء، وذلك في حضور السيد رئيس الجمهورية.

وأشادت الوزارة بحفل الافتتاح، والذي وصفته بالمبهر، حيث جاء متناغمًا متوافقًا مع حضارة مصر العظيمة.

يذكر أن الحفل الافتتاحي عرض لحضارة مصر عبر مختلف العصور، حيث بدأ بعرض للأهرامات العظيمة، ومسار النهر وهو يشق طريقه بين الغابات الأفريقية، ثم عرض التنورة، ثم عرض فلكلوري أفريقي، ثم مصر حديثًا، وجاءت أغنية الافتتاح ككلمات وألحان معبرة عن الأصالة الأفريقية.