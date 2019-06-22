أخبار مصر | مصر تُدين حادث التفجير في بغداد وتعرب عن تضامنها مع العراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تُدين حادث التفجير في بغداد وتعرب عن تضامنها مع العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٢ يونيو الجاري، عن إدانتها بأشد العبارات لحادث التفجير الذي استهدف مسجداً في منطقة البلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد يوم أمس، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمُصابين.

وقدّم البيان التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الأليم، مؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.