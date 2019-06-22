أخبار مصر | خبير سياحي يطالب بوضع حفل افتتاح الأمم الأفريقية ضمن الحملات الدعائية لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياحي يطالب بوضع حفل افتتاح الأمم الأفريقية ضمن الحملات الدعائية لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الخبير السياحي عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة بالتنظيم الرائع لحفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية باستاد القاهرة.

وأكد عاطف بكر عجلان في تصريح له اليوم أن توظيف معالم مصر السياحية مثل الأهرامات وأبو الهول ونهر النيل في الاحتفالية ونقل وستئل الاعلام المحلية والعالمية لهذا الحدث دعاية قوية للسياحة المصرية وتأكيد على أن مصر بلد الأمن والامان والاستقرار.

وأشار "عجلان"، الى ضرورة استغلال حفل الافتتاح في التسويق للسياحة المصرية من خلال وضع مقتطفات منه في الحملة الدعائية والاعلامية لتسويق مصر خارجيا وعرض الاحتفالية على شاشات تلفيزيونية داخل اجنحة مصر في جميع البورصات السياحية العالمية التي نشارك فيه.

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وأضاف أن ما لمسه الاشقاء الافارقة من داخل ستاد القاهرة والمنظر الحضاري والجمالي للتنظيم الرائع سيشجعهم على قضاء اجازاتهم في مصر ونقل ما شاهدوه لابناء أوطانهم مؤكدا أن هذه الدعاية لا توازيها ملايين الجنيهات في حملات دعائية منظمة.

وشدد عاطف على أن حسن استقبال المصريين والترحاب بأشقائهم الافارقة في مصر سيكون له دور كبير في جذب السياحة الافريقية الى مصر بأعداد كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ودعا عجلان الى ضرورة تنظيم برامج سياحية للاشقاء الافارقة المشاركين في البطولة لزيارة المزارات السياحية مثل منطقة الاهرامات والمتحف المصري ورحلات نيلية وزيارة خان الخليلي والحسين والتقاط الصور التذكارية في هذه المعالم لان نشر صورة جميلة عن مصر لاي لاعب كورة او شخصية معروفة على صفحته بالفيسبوك او تويتر وانستجرام أفضل بكثير من مجلدات يتم كتابتها في مصر وجمال مصر.

ونوه عجلان بأن تنظيم بطولة الأمم الافريقية والنجاح الذي تمت به بداية من دخول الجماهير عبر الفان اَي دي "بطاقة المشجع" وجمال إستاد القاهرة وباقي الاستادات التي تقام عليها البطولة يفتح الطريق أما تنشيط السياحة الرياضية في مصر ويشجع على إقامة مزيد من البطولات العالمية الرياضية.