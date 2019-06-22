أخبار مصر | تداول 337 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 337 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، (22) سفينة وتم تداول (337) شاحنة بضائع و(231) سيارة حيث شملت حركة الواردات (178) شاحنة و(171) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (159) شاحنة بضائع و(60) سيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية 2، النوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وMoseldjk وغادرت ثلاث سفن وهي أمانة، الحرية 2، النوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.