مصر | "شيبسي" و"أعلاف حيوانية".. إحباط ترويج 5 أطنان مواد غذائية فاسدة باطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شيبسي" و"أعلاف حيوانية".. إحباط ترويج 5 أطنان مواد غذائية فاسدة باطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، ترويج مايقرب من 5 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، اكدتها التحريات مفادها قيام عادل ر ح، 51 سنة، تاجر مواد غذائية ومقيم دائرة مركز شرطة أبو النمرس وقائد سيارة نقل قيادته وقيامة بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الادمي وتعبئتها داخل الاكياس واضافتها إلي مصنعات أعلاف وطرح تلك الكمية علي أصحاب المزارع مدخلا الغش والخداع علي الجمهور بقصد تحقيق الأرباح الطائلة الغير مشروعة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين حيث امكن ضبط المتحرى عنه واثتاء سيرة بالسيارة قيادته بطريق مركز شرطة اطفيح وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 85 بلاستيك معباء شيبسي من مخلفات المصانع زنة 20 كجم للواحد وبدون بيانات، 55 شيكارة معباة علف حيواني زنة 50 كجم للواحد وبدون بيانات.

وبلغ اجمالى المضبوطات 4 طن و450 كجم غير صالحة للاستهلاك الادمي كما جاء بتقرير لجنة الطب البيطري ومفتش الأغذية والتموين، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

