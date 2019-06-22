مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط دراجة مسروقة وتنفيذ 43 حكما قضائيا بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط دراجة مسروقة وتنفيذ 43 حكما قضائيا بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن تنفيذ 43 حكم جزئى – 4 خيال – 56 حالة إشتباه – دراجة مبلغ بسرقتها – 3 تسول– 107 الإجمالي.



في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق 10 كرسى – 20 ترابيزة – 15 قلب شيشه – 2 إستاند – 4 ثلاجة عرض – 5 تروللى – 7 شمسية – 1 عرله لبيع الماكولات – 2 إسطوانة غاز – 2 مقص حديد – 68 الإجمالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.