مصر | سقوط تاجر عملة وبحوزته 25 ألف ريال سعودي بالقاهرة

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ويتخذ من منطقة وسط المدينة دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على ( مبلغ مالي قدره 25 ألف ريال سعودي ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.