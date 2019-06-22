مصر | بـ"قصد الدفاع".. سقوط مزارع بحوزته بندقية آلية وذخائر بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"قصد الدفاع".. سقوط مزارع بحوزته بندقية آلية وذخائر بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مزارع بحوزته بندقية آلية وذخيرة بالمرج.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط ( مزارع - سن 57 - مقيم بدائرة القسم ) حال تواجده بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة القسم وبحوزته (بندقية آلية، وخزينة السلاح وبداخلها عدد 5 طلقات من ذات العيار ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة