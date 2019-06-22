مصر | "الأمن العام" يكشف غموض 45 حادثا.. ويصادر 1429 قطعة سلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يكشف غموض 45 حادثا.. ويصادر 1429 قطعة سلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتكللت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية )، ( السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية ) ضُبط خلالها (686 متهم) متنوع.

كما ضبط (1429) قطعة سلاح نارى عبارة عن (139 بندقية آلية – 303 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 91 طبنجة – 896 فرد محلى الصنع) وضبط 2097 طلقة مختلفة الأعيرة، 1554 قطعة سلاح أبيض، فضلا عن تنفيذ (550099) حكم قضائي.

كما تمكنت الحملات من ضبط (17) تشكيل عصابى ضموا (48) متهم، إرتكبوا (70) حادث سرقة متنوع، (219) قضية أحداث، (11947) قضية مرافق عامة، (9) سيارات مُبلغ بسرقتها وكشف غموض (45) حادث (قتل عمد، هتك عرض، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إغتصاب، إنتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (69) متهم.

وتم تأمين تنفيذ (887) قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.