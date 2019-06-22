مصر | خلال أسبوع.. "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ51 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ51 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،51 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي خلال حملات بمختلف المحافظات على مدار أسبوع.

وضمت ضبط (71668) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (49.681.928) جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي: ضبط (1302) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (171) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (169) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (87) قضية فى مجال الجمارك، (18) قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (245) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (200) حالة تحرى مدين ولجان فحص، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1،761،890،879) مليار جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.. وقد تم التصالح فى (225) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (1،131،227) مليون ومائة واحد وثلاثون ألفًا ومائتان سبعة وعشرون جنيهًا.