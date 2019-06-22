مصر | "أسلحة" و"مخدرات".. ضبط 4 عناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسلحة" و"مخدرات".. ضبط 4 عناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية، استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (عاطل - 28 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان - محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سنتين وكفالة 7 آلاف جنيه في قضية تبديد ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته ( 50 جراما لمخدر الهيروين، سلاح أبيض "مطواة"، هاتفي محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع.

كما ضبطت ٣ عاطلين بحوزتهم دراجة نارية، فرد خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار، 30 جرام من مخدر الهيروين، 25 قرص لعقار الترامادول المخدر،ـ وهاتفين محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.