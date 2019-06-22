مصر | "بندقية" و"3 طلقات".. "خلافات مالية" تدفع عامل لقتل صديقه بميت غمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بندقية" و"3 طلقات".. "خلافات مالية" تدفع عامل لقتل صديقه بميت غمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة قتل عامل بميت غمر لخلافات مالية بينهما.

وتلقى قسم شرطة ميت غمر بلاغا بوفاة (عامل، 19 سنة، مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته برش خرطوش بالبطن، واتهام والده لأحد الأشخاص "محدد" بارتكابه الواقعة، نظرًا لوجود خلافات مالية بينهما.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم (عامل، 26 سنة، مقيم بدائرة مركز زفتى بالغربية) واختبائه بإحدى الزراعات المتاخمة لنهر النيل أمام محل إقامته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.