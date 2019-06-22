مصر | ضبط مصنع غير مرخص لإنتاجه خل الطعام المغشوش بكفر الشيخ

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داهمت مباحث التموين، مصنعا غير مرخص بكفر الشيخ لإنتاج خل الطعام المغشوش والمقلد لكبرى الشركات.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ قيام ( تاجر مواد غذائية - ٢٩ سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية )؛ بإنشاء وإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة خل الطعام كائن بدائرة مركز شرطة الحامول، مستخدمًا ملصقات وعلامات تجارية مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات المنتجة لخل الطعام، وترويجها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط مالكه وكذا ضبط ( ٣٨٤٠ ) زجاجة خل ( منتج نهائى ) معدة للبيع والتداول، ( ١٠٠٠٠ ) زجاجة خل فارغة معدة للتعبئة، ( ٢٥٠٠٠ ) ملصق وإستيكر لعلامات تجارية مقلدة، كمية قدرها ( طن ونصف ) خامات إنتاج مجهولة المصدر لإستخدامها فى التصنيع، موتور مياه، ( ٢ ) ماكينة تعبئة، خزان سعة واحد طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.