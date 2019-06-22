مصر | "حداد أسيوط".. يحطم ماكينة صرف آلي ويسرق "450 جنيها" من داخلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حداد أسيوط".. يحطم ماكينة صرف آلي ويسرق "450 جنيها" من داخلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ حداد، إلى ائتلاف ماكينة صرف آلي للاستيلاء على الأموال من داخلها وعثر على 450 جنيها بداخلها بأسيوط، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكب واقعة إتلاف وسرقة ماكينة صرف الآلي.

وتلقى مركز شرطة الغنايم بلاغا من ( عاملين بإحدى شركات نقل الأموال ) أنه أثناء قيامهما بتزويد ماكينة الصراف الآلى التابعة لأحد البنوك بدائرة المركز تلاحظ لهما وجود تلف بصندوق الخزينة الخلفي الخاص بدرج الأموال المرتجعة، وما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة لجرد الأموال بالماكينة عن وجود عجز قدره ( 450 جنيه ) من الدرج الخاص بالمرتجع وتبين تلف الماكينة بالكامل وعدم صلاحيتها للإستخدام.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (حداد - 34 سنة - له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بالغنايم غرب).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن الأداة المستخدمة ( صاروخ كهربائي) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.