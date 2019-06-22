مصر | "الأمن العام" يضبط 3 تشكيلات عصابية.. و111 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 3 تشكيلات عصابية.. و111 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي حملاتها الأمنية المكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح نارى، 111 قضية مخدرات، 283 دراجة نارية مخالفة، 24949 مخالفة مرورية، وإعادة 14 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها 1754 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات وتنفيذ 58825حكم قضائى متنوع

كماضبطت القوات، (3) تشكيلات عصابية، ضموا (8) متهمين إرتكبوا (16) حادث متنوعة، (7) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة فضلا عن إعادة (14) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.

فى مجال فحص السائقين: فحص (106) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

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فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (24949) مخالفة مرورية متنوعة، (1754) مخالفة مرافق متنوعة، (73) قضية بيئة متنوعة.



فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.