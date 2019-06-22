مصر | ألقي في الماء.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألقي في الماء.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمبن استدرجوا المجني عليه بغرض السرقة، لانهم كانوا على معرفة به، ولكن حاولو سرقته، ولم يتمكنوا، فيما قاموا بالتعدي عليه بالضرب، واحدثوا اصابته بجرح قطعي برقبته.
وكشفت التحقيقات ايضا، انه بعد قتلهم للشاب، حاولوا التخلص من جريمتهم، بالقائها في المياة، وفروا هاربين، خوفًا من اكتشاف جريمتهم.
وألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بقتل شاب لسرقته بالإكراه بمنشأة القناطر، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بجرح نافذ بجسده، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن عاطلين ارتكبا الجريمة لسرقة المجني عليه بالإكراه.
وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة.