مصر | ألقي في الماء.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألقي في الماء.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة الشاب الذي قتل على يد عاطلين، ويدعى "حسن"في عقده الثاني من عمره، بغرض سرقته بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمبن استدرجوا المجني عليه بغرض السرقة، لانهم كانوا على معرفة به، ولكن حاولو سرقته، ولم يتمكنوا، فيما قاموا بالتعدي عليه بالضرب، واحدثوا اصابته بجرح قطعي برقبته.

وكشفت التحقيقات ايضا، انه بعد قتلهم للشاب، حاولوا التخلص من جريمتهم، بالقائها في المياة، وفروا هاربين، خوفًا من اكتشاف جريمتهم.