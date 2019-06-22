شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة وزير قطاع الأعمال العام.. «عمومية القابضة للصناعات الكيماوية» تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالي 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد صدقت الجمعية العامة على قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 10 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى لمدة ثلاث سنوات.

واعتمدت الجمعية الموازنة التقديرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية للعام المالي 2019/2020، حيث أظهر تقرير مجلس الإدارة أن الشركة القابضة- كوحدة اقتصادية مستقلة – تستهدف إيرادات إجمالية بمبلغ نحو 2 مليار جنيه وصافي ربح 738 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات النشاط المستهدفة للشركات التابعة للعام 2019/2020 إلى 24.3 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه فعلي 2017/2018 بنسبة نمو 28%، ويبلغ صافي الربح المستهدف مبلغ 3.7 مليار جنيه بمعدل نمو 85% مقارنة بفعلي 2017/2018.

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وكذلك ارتفعت قيمة المستهدف من الصادرات بمبلغ نحو 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 159% مقارنة بعام 2017/2018.

واستعرض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جهود الشركة لتحقيق مستهدفات الموازنة التخطيطية للعام 2019/2020 ومنها الهيكلة المالية، واستغلال الأصول غير المستغلة في تمويل مشروعات التطوير وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، والهيكلة الإدارية في ضوء توجيهات السيد وزير قطاع الأعمال العام من خلال استحداث إدارة للتسويق المركزي بالشركة القابضة للترويج لمنتجات الشركات التابعة، وتطبيق نظام (ERP) لتخطيط وإدارة الموارد بالشركات التابعة، إلى جانب عمليات التطوير وتأهيل الشركات ومن بينها الدلتا والنصر للأسمدة، مطابع محرم، نيازا، باتا، النقل والهندسة، راكتا، سيجوارت، وسيناء للمنجنيز.

كما أكد جاهزية مشروع «كيما 2» لإعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان للافتتاح في الموعد المقرر في 30 يونيو الجاري، بتكلفة استثمارية 11.6 مليار جنيه، والذي يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميًا بالإضافة إلى تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشرى بالشركات التابعة، مشددًا على أن الاستثمار في تحديث المعدات والماكينات لا بد أن يصاحبه تطوير لقدرات العاملين ومهاراتهم لتنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة بشكل متكامل.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة صرف مبلغ 200 مليون جنيه لوزارة المالية كتوزيعات إضافية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لترتفع بذلك حصة الدولة من أرباح الشركة عن العام المالي 2017/2018 إلى 338.6 مليون جنيه، إلى جانب مبلغ مليار جنيه حصة وزارة المالية من حصيلة طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» بالبورصة المصرية.