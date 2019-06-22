شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. اختيار خبير مصري عضوا بجنة التراث الثقافي الغارق بمنظمة اليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختير الدكتور عماد خليل، أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ليكون عضوا في اللجنة العلمية الاستشارية للتراث الثقافي المغمور بالمياه بمنظمة اليونسكو في سابقة هي الاولي في مصر.

وهنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة الفائز بالعضوية مؤكدا أنه تم ترشيحه لها عن طريق اللجنة الوطنية لليونسكو بوزارة التعليم العالي وقامت السفارة المصرية في باريس ممثلة في وفد مصر الدائم بمنظمة اليونسكو ببذل جهود ومساعي دبلوماسية حثيثة لدعم مرشح مصر وذلك خلال الدورة السابعة لاجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والذي عقد في مقر المنظمة في باريس خلال يومي 20 – 21 يونيو 2019.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي ينضم فيها خبير مصري لعضوية تلك اللجنة الدولية، حيث تتكون تلك اللجنة العلمية من 14 خبير دولي في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعد المرجعية العلمية الأولي فيما يتعلق بميثاق اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه حيث تقوم اللجنة بتقديم الخبرات والمشورة العلمية للدول الاعضاء الموقعين على الاتفاقية والبالغ عددها حتى الآن ٦١ دولة من بينها مصر، هذا وقد تم اختيار 6 أعضاء خلال هذه الدورة من بين 12 مرشح من 12 دولة.