شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين «تفجير بغداد وتعرب عن تعازيها وتضامنها مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، عن إدانتها بأشد العبارات لحادث التفجير الذي استهدف مسجداً في منطقة البلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمُصابين.

وقدّم البيان التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الأليم، مؤكدا وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب والتطرف.