شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، غداً الأحد، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «24- 35»، والإسكندرية «24– 31»، وقنا «26– 40»، والأقصر «28– 41»، وأسوان «29 – 41».