شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية»: تخصيص 11 فداناً بطيبة الجديدة لمؤسسة شفاء لعلاج الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء مدرسة وإقامة مشروعات صناعية وتجارية، وذلك بنظام البيع على أن تتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم السداد بالدولار الأمريكي بتحويلات بنكية من خارج البلاد.

وحول تفاصيل تلك الأراضى، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالى (12450 م2) بنشاط مدرسة بمركز خدمات منطقة المؤسسات الدولية بامتداد التوسعات الشمالية، لصالح شركة أكاديمية المستقبل لإنشاء وتشغيل المدارس، لإقامة مدرسة نموذجية متطورة، باشتراطات بنائية (30 % نسبة البناء – ارتفاع أرضي + دورين)، وتكون مدة التنفيذ 5 سنوات من تاريخ الاستلام، وتخصيص قطعة الأرض رقم 548 بمساحة (493.71 م2 – تحت العجز والزيادة والعبرة بالتسليم على الطبيعة)، بامتداد المنطقة الصناعية الثالثة – محور خدمي أول، لصالح شركة أكتويل، لإقامة نشاط «خدمات صناعية» وإجراء توسع بالنشاط، باشتراطات بنائية (65 % نسبة البناء – ارتفاع أرضي + 3 أدوار)، وتكون مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وكذا تخصيص قطعة الأرض (جزء من القطعة رقم 4) بمساحة (6200 م2- تحت العجز والزيادة والعبرة بالتسليم على الطبيعة) بمركز خدمات الحي الأول، لصالح شركة الشهداء للاستثمار العقاري، لإقامة مشروع تجاري، باشتراطات بنائية (40 % نسبة البناء – ارتفاع أرضي + دورين)، وتكون مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ الاستلام.

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وأضاف انه تمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة الأرض الكائنة عند تقاطع محور 26 يوليو مع وصلة دهشور الشمالية بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة حوالي (9.09 فدان) لصالح شركة الخليج للاستثمار العقاري، لإقامة مشروع تجاري، باشتراطات بنائية (15 % نسبة البناء – ارتفاع أرضي + دور)، وتكون مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ الاستلام، بجانب تخصيص قطعة الأرض رقم (68/ج) بمساحة حوالى (6047.53 م2) بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر، لصالح شركة مكة للاستثمار العقاري، لإقامة مشروع تجاري إداري، باشتراطات بنائية (50 % نسبة البناء – ارتفاع أرضي + 4 أدوار)، وتكون مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ الاستلام.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تمت الموافقة على تخصيص قطع الأراضي (من 84 وحتى 97 ما عدا القطعة رقم 86) بمركز الخدمات الرئيسي بمدينة طيبة الجديدة، بمساحة 11.02 فدان، بنظام مقابل الانتفاع، لمؤسسة شفاء لعلاج الأورام، ليتم استغلالها في إنشاء مستشفى خاصة للأطفال، ومعهد للتمريض، بجانب العديد من الخدمات الطبية لأهالي الصعيد (على أن يتم استيعاب مبني الاستراحة المطلوبة داخل تلك المساحة)، وكذا الموافقة على الموقع المقترح البديل لمستشفي 150 سريراً بمركز خدمات المدينة.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة وافق على الطلب المقدم من رئيس جامعة جنوب الوادى، بتخصيص وحدتين صحيتين بالمرحلة الأولى والثانية بالإسكان الاجتماعي، بمدينة طيبة الجديدة، لاستخدامها كعيادات خارجية لخدمة طلاب الجامعة والأهالي، وذلك بنظام نقل الأصول، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة بالجلسة 53 بتاريخ 5 /7 /2011).

فيما لفت المهندس طارق السباعى إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1922م2 المجاورة للقطعة رقم (5) وقطعة أرض بمساحة 898.13 م2 المجاورة للقطعة رقم (7) (والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة ) بالمنطقة المحصورة بين (A1- A1/) بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الجودة جلاس لتجارة واستيراد الزجاج، لتكون امتداداً لقطع الأراضي السابق تخصيصها للشركة أرقام (7،5) بنفس المنطقة وبنشاط مخازن، وتكون مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وكذا تخصيص جزء من القطعة رقم (9) بمساحة 25038.66 م2 (والعبره بما يتم تسليمه على الطبيعة) بالمنطقة المحصورة بين المنطقتين الصناعيتين (A5- 6A) بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة جمعة لتصنيع الجيلاتي والمثلجات، لإقامة مصنع لتصنيع الجيلاتي والمثلجات على أن تتم المحاسبة الفعلية وفقاً للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وبالاشتراطات البنائية التالية (النسبة البنائية لا تزيد عن 65 %- الارتفاع 15م2 للمباني الخرسانية والجمالونات بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل القوات المسلحة والطيران المدني – الردود 4م من جميع الاتجاهات)، وتكون مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وتلتزم الشركة بالحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع.