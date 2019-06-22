شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات لـ«الداخلية» في الوقائع المصرية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر، السبت، 3 قرارات لوزارة الداخلية. Advertisements كما نشرت الوقائع المصرية عددا من القرارات للهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وجاءت القرارات على النحو التالي:

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