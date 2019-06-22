شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس السيسي، وفيليبي جاسينتو نيوسي رئيس موزمبيق، إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء المباحثات.

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