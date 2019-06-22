شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة «التخطيط» في برنامج تأهيل القيادات النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ببرنامج المعهد القومي للإدارة لتأهيل القيادات النسائية، والذي يستهدف السيدات العاملات بالوزارات المختلفة.

وقالت هويدا بركات إن اللقاء جاء كفرصة لنشر ثقافة التنمية المستدامة لتتحول لأسلوب حياة، وليكن المتدربين من الشباب أو موظفى الدولة ومن كل الفئات سفراء للتنمية المستدامة ليقوموا بدورهم بنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، والمساهمة بتدريب من حولهم عليها لتتسع بذلك دائرة المعرفة حتى يصبح الجميع جزء من الحوار المجتمعي ويشارك المجتمع في وضع الأهداف والرسالة، مع التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة.

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وقدمت «بركات»، خلال البرنامج، تعريفاً وافياً عن أهمية التنمية المستدامة وأبعاد التنمية الثلاث، البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتناولت بركات الحديث حول تاريخ تطور التنمية المستدامة والأهداف الائنمائية للألفية إلى جانب كيفية اتخاذ الدولة للقرارات الاستراتيجية.

ورشة وزارة التخطيط لتأهيل القيادات النسائية

ولفتت إلى أسباب اتخاذ الدولة لقرار تحديث الاستراتيجية، مشيرة إلى ضرورة التنسيق فيما بين الوزارات لإتمام عملية التحديث بالشكل الأمثل، كما تطرقت بركات إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية التي سيتم إدراجها في النسخة المحدثة من الاستراتيجية والأهداف والغايات التي ستشمل عليها.

وناقشت رئيس وحدة التنمية المستدامة بعض وسائل وطرق الحوكمة، موضحة أن هناك تقاطع فيما بين الحوكمة والأبعاد الثلاثة لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مؤكدة ضرورة حل المشاكل التي تواجه القيادات النسائية داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

جدير بالذكر أن برنامج تأهيل القيادات النسائية جاء في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، وإعدادها للتطلع بمسؤولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة والمجتمع بصفة عامة. ويدور التدريب حول تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات واختبارات الإدارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات الازمة لكسبهن الاجادة اللازمة للقيادة.