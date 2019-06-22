شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي العام، السبت، أداء امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم)، والتاريخ للشعبة الأدبية.

ويؤدي 390 ألفا و203 طلاب وطالبات من الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم)، امتحان مادة (الفيزياء)، بينما يؤدي 261 ألفا و653 طالبا وطالبة من طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي 365 طالبا وطالبة.