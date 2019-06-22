شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: البطولة فرصة لعودة الجماهير بالدوري والكأس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعب المصرى بفوز المنتخب الوطنى على نظيره زيمبابوى في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أحرزه محمود تريزيجيه.

وقال الرئيس، في تصريحات للتليفزيون المصرى عقب نهاية المباراة، الجمعة، إن بطولة الأمم الإفريقية جزء من تحقيق ونجاح أهداف تولى مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقى.

وأكمل: «خروج البطولة بهذا الشكل هو جهد كبير من جميع القائمين على التنظيم وهو يليق بمصر».

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وأوضح أن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية والإجراءات الجديدة المتعلقة بـ حجز التذاكر والإجراءات الأمنية في تأمين المباريات فرصة كبيرة لحضور الجماهير مباريات الدورى والكأس.

وتابع الرئيس: «نرغب أن يستمتع الشباب بالمباريات ومشاهدة كرة القدم، وخلال الفترة القادمة سيكون أداء الجماهير في الدورى مماثلا للمنظر الذي رأيناه في أمم إفريقيا».

ووجه حديثه للمصريين، قائلا: «كل اللى بنعمله ده عشانكو».

كما أكد الرئيس أن مصر تقدم نفسها لإفريقيا، مضيفا: «يهمنا في مباريات بطولة الأمم الإفريقية خروج البطولة بشكل يليق بمصر».