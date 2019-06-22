اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الموزمبيقي بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس السيسي وفيليبي جاسينتو نيوسي رئيس موزمبيق إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء المباحثات​

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