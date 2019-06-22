بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي أداء الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ، اليوم السبت، ب1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "العلوم والرياضيات"، الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد: 390 ألفا و203 طالبا.

بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد: 261 ألفا و 653 طالبا.

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وبدأ الامتحانان في تمام التاسعة صباحا، ويستمران حتى الثانية عشرة ظهرا.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

ونفى عبد الحكم، صحة كل النماذج الامتحانية التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الأحد، بزعم تسريب الامتحانات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.