مصر | اليوم.. النطق بالحكم على متهمي الهجوم على فندق الأهرامات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم على متهمي الهجوم على فندق الأهرامات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة، النطق بالحكم على المتهمين بقضية "الهجوم على فندق الأهرامات بالجيزة".

وكانت المحكمة بالجلسة السابقة، أصدرت قرارا بإحالة أوراق 7 متهمين في قضية إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأى في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين.

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ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.

والمتهمون المحبوسون هم كل من عبد العال عبد الفتاح وأحمد محمد حسن مرسى وأسامة سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمى وكريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحى ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر علي سعد وبسام أسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.