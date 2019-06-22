شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح السيسي لـ«أمم أفريقيا».. الأبرز في صحف السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم، السبت، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ 32.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة «أخبار اليوم» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن افتتاح النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتي 21 يوليو المقبل.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح البطولة القارية الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، عن ترحيبه بالأخوة الأفارقة في وطنهم الثاني مصر قائلًا: «بالتوفيق وعلى بركة الله.. أعلن افتتاح البطولة الـ32 لكأس الأمم الافريقية».

وشهد حفل الافتتاح كل من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعدد من المسؤولين الأفارقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ستاد القاهرة الدولي شهد أمس حفل افتتاح أسطوري لكأس أمم أفريقيا 2019 حيث تميز بالإبهار والرقي، وجمع بين التاريخ والحضارة المصرية مع الحداثة والتركيز على تجمع القارة السمراء على أرض مصر.

وأضافت أن القاهرة شهدت الاحتفال بانطلاق بطولة الأمم الأفريقية بكل الأحياء في القاهرة سواء بالمناطق الراقية أو الشعبية أو التجارية، وبرعت المقاهي والمطاعم بكل مستوياتها لتقديم البديل المناسب لمن لم يتمكن من الحصول على تذكرة لحضور المباريات، وذلك من خلال وضع شاشات العرض الضخمة وعدد كبير من المقاعد الذي لا تزيد قيمته عن جنيهات قليلة ببعض المقاهي الشعبية البسيطة وتصل إلى مئات الجنيهات في مطاعم ومقاهي الخمس نجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاصمة استعدت للاحتفال باستقبال الأعداد الكبيرة لمتابعي البطولة، الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على إحدي تذاكر المباريات، وتمكنوا من الحصول على فرصة أخرى للمشاهدة، من خلال المقاهي والمطاعم التي وفرت شاشات العرض الضخمة وقائمة متنوعة من المشروبات والأطعمة، بدءًا من المناطق الراقية في الزمالك والمعادي ومصر الجديدة ومرورًا بمنطقة وسط البلد والحسين وخان الخليلي، وتعرض تلك المناطق ما يميزها من مشغولات نحاسية وملابس عربية ورسومات علي ورق بردي كتذكار للزائرين.

وفي الشأن المحلي، ذكرت «أخبار اليوم» أن وزارة الإسكان وضعت آليات جديدة للتعامل مع تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة تضمنت إتاحة الأراضي للمستثمرين والشركات بشكل مباشر، وفقًا لمخطط المدينة ووفقًا للجان التسعير وذلك من خلال تقديم طلب إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت أن الوزارة ألزمت إدارات المدن الجديدة بمراعاة اختيار شركات المقاولات القادرة على تنفيذ المشروعات وفقا لحجم العمل، كما وجهت بعمل موازنة لحجم الدخل والإنفاق بالمدن الجديدة لسد الفجوة بهدف تحقيق التنمية المطلوبة وضمان استمرار أعمال صيانة المنشآت.

وفي شأن آخر، ذكرت «أخبار اليوم» أن قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت بالتعاون مع مركز التعليم المدني بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة الملتقى التثقيفي الثالث للوفد الإفريقي المشارك بمنحة ناصر للقيادة من أكثر من ٤٣ دولة إفريقية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لدعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام ٢٠١٩.

وقالت صحيفة «الأهرام»، تحت عنوان «المصريون يبهرون العالم في افتتاح أمم أفريقيا»، إنه وفي صورة حضارية أبهرت العالم انطلقت أمس بطولة كأس الأمم الفريقية حيث عاشت الجماهير ليلة لم تشهدها منذ سنوات وغطت الأعلام ستاد القاهرة الذي استعاد رونقه خلال حفل الافتتاح المبهر وتقام اليوم ثلاث مباريات فى اليوم الثانى من البطولة ففى المجموعة الاولى تلتقى الكونغو وأوغندا فى الرابعة والنصف مساء ونيجيريا مع بورندى بالمجموعة الثانية فى السابعة على استاد الاسكندرية وغينيا مع مدغشقر فى العاشرة مساء بالمجموعة نفسها على الملعب نفسه.

وفي الشأن المحلي، ذكرت «الأهرام» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ مشروعى التحول الرقمي والتأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة لبدء التطبيق ببورسعيد كمرحلة أولى؛ لاسيما أن هذه المنظومة ستمثل نقلة نوعية فى القطاع الصحى لم تشهدها مصر من قبل.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في اجتماع مدبولى أمس مع وزراء الدولة للانتاج الحربى والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والمالية والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ بورسعيد ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وأكدت أن مسئولي هيئة الرقابة الإدارية استعرضوا الموقف التنفيذي للتحول الرقمي ببورسعيد من حيث البنية الأساسية والاتصالات حيث تم التعاقد على توريد جميع المتطلبات التكنولوجية لخدمات المرحلة الاولي.

وفي موضوع آخر، ذكرت «الأهرام» أن فاعليات تدريب دول الساحل والصحراء على مكافحة الإرهاب الذى شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو اختتمت بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأضافت أن الفاعليات تضمنت عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع وقوات الصاعقة والمهندسين العسكريين ثم الدفع بعناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمانة السكان المحليين واعادة الحياة لطبيعتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلاب الثانوية العامة علمى علوم ورياضة يؤدون اليوم امتحان الفيزياء فيما يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان التاريخ كما يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس stem الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم فى الكيمياء.. في حين يعقد المجلس الاعلى للجامعات اليوم اجتماعا لاعتماد قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعى المقبل.

وأوضحت أن المؤشرات الأولية تؤكد قبول نحو 330 ألف طالب من الناجحين بالثانوية العامة ونحو 70 ألفًا من الناجحين فى الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة من الدول العربية والاجنبية ليصل إجمالي المقبولين بالجامعات الى 400 ألف طالب، بالإضافة إلى الأعداد المقرر قبولها بالجامعات الخاصة والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والمتوسطة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت «الأهرام» أن الاتحاد الأوروبى هدد أمس تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها غير القانونية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص وذلك بعد ساعات من إرسال أنقرة سفينة ثانية للتنقيب فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص العضو فى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن قادة الاتحاد جددوا، خلال قمة في بروكسل، تأكيد إدانتهم أنشطة الحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا، وطلبت الدول الأعضاء في الاتحاد من كل من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجى الأوروبى أن تقدما خيارات بشأن تدابير مناسبة ضد تركيا.

من جانبها ، ذكرت صحيفة «الجمهورية»، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، تابع مع خمسة من الوزراء واللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن ما توليه الحكومة من اهتمام في تنفيذ مشروعي التحول الرقمي والتأمين الصحي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى وضمان الوفاء بالتوقيتات المحددة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، للمنظومة التي تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع الصحي، مؤكدًا ضرورة التعامل السريع والفعال مع ما سيظهر خلال عملية التطبيق التجريبي من مشكلات أو أوجه قصور والعمل على حلها أولًا بأول، بما سينعكس في النهاية على التحسن المتواصل لآليات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأبرزت الصحيفة احتفال مصر احتفلت والقارة الإفريقية ببدء بطولة كأس الأمم لكرة القدم في أحد أسمى وأرقى مظاهر الاتحاد والتقارب على ضفاف النيل تحقيقًا وترسيخًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في توطيد العلاقات بين البلدان الإفريقية خلال فترة تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

ونوهت إلى أن البطولة أقيمت تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، حيث عملت كافة مؤسسات الدولة وبكل جهد وإخلاص على أن تخرج كأس الأمم الإفريقية بالشكل الراقي والمبهر كي يليق بمكانة مصر القائدة في أفريقيا ورؤيتها للنهوض بها في كافة المجالات.

وأكدت الصحيفة أن الرياضة دائما لها قدرة لا مثيل لها على الصعيد العالمي في استقطاب الجماهير، إلي جانب تحقيق أهداف السلم والتنمية فهي تعتبر القوة الناعمة التي تحقق التقارب والدمج بين الشعوب وتصنع ما تعجز عنه السياسة في بعض الأحيان.

وفي الشأن الدولي، ذكرت «الجمهورية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع أمس عن شن ضربات على أهداف إيرانية دون إيضاح الأسباب، بعد أن أمر مسئولون عسكريون بالاستعداد لتنفيذ الأوامر، وذلك عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز أمس الأول.

وذكرت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين لا يعلمون سبب تغيير ترامب رأيه قبل فترة قصيرة من بدء عملية شن الضربات، كما لا يعرفون ما إذا كانت الضربة أجلت إلى وقت لاحق، أو ألغيت بصفة نهائية.

وقال مسئول في البنتاجون: «ظلت القوات الأمريكية متأهبة حتى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، فيما كان يتوقع شن الضربة خلال ساعة قبل أن يتم إلغاؤها، وفي حدود الساعة السادسة والنصف صباحًا قيل إن المخطط لا يزال قائما دون كشف تفاصيل».