شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 22 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، وعلى مدار ثلاثة أيام لنظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

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تُطلق جامعة القاهرة معسكر «قادة المستقبل» في نسخته الثالثة، والذي يُقام صيف هذا العام تحت عنوان «تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال»، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وتُقام فعاليات المعسكر بملاعب الجامعة، ويتضمن 6 أفواج طلابية.



يفتح قطاع المعاهد الأزهرية باب التقدم إلكترونيًّا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) للعام الدراسي 1440 - 1441 هـ / 2019 - 2020، في إطار الخطوات العملية التي يخطوها الأزهر في مجال التحول الإلكتروني ومنظومة التنسيق الإلكتروني.



يتوجه نحو مليون ونصف المليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس من بين 6 مرشحين من أبرزهم وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد ولد الغزواني ورئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر.