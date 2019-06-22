أخبار مصر | الرئيس السيسي: مصر قدمت صورة حضارية رائعة.. ونريد الشباب يعود للمباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي: مصر قدمت صورة حضارية رائعة.. ونريد الشباب يعود للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بالمظهر الحضاري في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

الرئيس السيسي: يجب أن نحافظ على الملاعب وتعود الشباب لحضور المباريات

وقال السيسي في تصريحاته لفضائية "تايم سبورت": "سعيد بالبطولة وتنظيمها، بداية من الإجراءات الأمنية ونظام التذاكر الجديد، ويجب أن نحافظ على الملاعب، وتعود الشباب لحضور المباريات بالشكل الذي نراه حاليًا، وأوجه لهم التهنئة وأقول لهم إن كل هذا من أجلكم".

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الرئيس السيسي: يهمنا في المباريات المقبلة خلال البطولة أن الأمور تليق باسم مصر

وأكد الرئيس: "يهمنا في المباريات التي ستتم خلال فترة البطولة أن الأمور تليق باسم مصر، ومبروك مقدمًا للتنظيم، وللبداية الطيبة، وعلى الجمهور المصرى أن يساهم بوجوده في كل المباريات من أجل الشكل العام".

الرئيس السيسي: الجميع تابع حجم الحركة والجهد الذي بذل منذ رئاستنا الاتحاد الأفريقي

وأكد الرئيس السيسي: "رسالتنا كانت من أول ما تولينا المسؤولية، برئاسة الاتحاد الأفريقي، والجميع تابع حجم الحركة والجهد الذي بُذل، بالتنسيق مع أشقائنا بالقارة السمراء، وفي مؤتمر الشباب نحاول أن نتحدث مع كافة الأطياف".