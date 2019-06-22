أخبار مصر | 'الإعلاميين' تهنئ السيسي بالافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تهنئ السيسي بالافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الأمم الأفريقية، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنجاح حفل الافتتاح المبهر للبطولة، مؤكدًا أنه قدّم صورة حضارية لمصر الجديدة، وتنظيم دخول المشجعين بكل سهولة عبر النظام الإلكتروني الجديد "بطاقة المشجع"، وهو ما أظهر قدرة الدولة المصرية على تنظيم كبرى البطولات الرياضية

كما قدّم "سعدة" التهنئة للمنتخب الوطني، لاعبين وجهاز فني، على أدائهم المشرف، والفوز على زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، وتقديمهم مباراة تليق بمنتخب الأكثر تتويجًا بالبطولة.

كما أشاد نقيب الإعلاميين، بالدور الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية في تأمين هذا الحدث الرياضي الأضخم في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وتقديم رسالة للعالم أن مصر الأمن والأمان.