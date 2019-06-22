أخبار مصر | خطوط هيئة النقل العام تنقل الجماهير بعد انتهاء مباراة مصر في "كان 2019" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوط هيئة النقل العام تنقل الجماهير بعد انتهاء مباراة مصر في "كان 2019" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة فى نقل جماهير الكرة الأفريقية من استاد القاهرة إلى نطاق القاهرة الكبرى، وذلك عقب انتهاء مباراة منتخب مصر وزيمبابوى والذى انتهى بفوز منتخبنا المصرى بهدف نظيف، فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخصصت هيئة النقل العام 18 خط يخدم استاد القاهرة الدولى بالإضافة إلى الخطوط الأخرى التى تمر على الاستاد، حيث بلغت حافلات الخطوط الجديدة 600 أتوبيس.

Advertisements

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه لن يغادر أخر أتوبيس موقع الاستاد إلا مع أخر فرد من الجمهور، حرصًا على راحة وأمن الجماهير، مشيراً إلى أن هيئة النقل العام ستنقل الجماهير إلى مختلف الميادين والمحطات بكل سهولة ويسر من أجل راحتهم، وذلك بعد انتهاء المباراة.

وحرصت هيئة النقل العام على توفير شاشة عرض كبيرة للعاملين على خطوط الاستاد للتمكن من تشجيع المنتخب، وذلك بأرض المعارض نهاية خطوط الاستاد.