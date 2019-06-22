شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب الوادي» تستعد لبدء برنامج تنمية شاملة بقرية حاجر خزام بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جامعة جنوب الوادي إنه تنفيذًا للتوجهات الرئاسية، وتأكيدًا على تعظيم وتوسيع مظلة الدور المجتمعى للجامعات في خدمة مجتمعها المحيط بها، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، توجه فريق خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسية الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعه للتنسيق والوقوف على احتياجات قرية حاجر خزام بمركز قوص بقنا، القرية المستهدفة بتنمية الجامعة لها من الجامعة.

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ومن المقرر أن تبدأ الجامعة فعاليات أسبوع كامل من الأنشطة داخل هذه القريه بداية من السبت 22 يونيه حتى الخميس 27 يونيه.

وتشتمل هذه الفعاليات على قافلة طبية بشرية لتقديم العلاج المجانى لأهالى القرية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الفحوصات للمستشفيات الجامعية.

كذلك سيتم تنظيم قافلة طبية بيطرية لعلاج وتطعيم حيوانات أهالي القرية، كما سيتم خلال الأسبوع العديد من ندوات التوعية الصحية والإرشاد الزراعي والتدريب على المشروعات الصغيرة والتوعية النفسية والسلوكية وقافلة للتدريب على الحاسب الآلى ويوم رياضي بالقرية، وورشة عمل لمدة يوم واحد لطلاب الجامعة بالقرية، للتدريب على الطرق الحديثة لتعليم الكبار حتى يتم بواسطتهم فتح فصول لمحو الأميه بالقرية وتشتمل الفعاليات على 3 أيام خدمة عامة بالقريه تشمل رفع المخلفات والتشجير.