وفاة المستشار سري الجمل رئيس استئناف القاهرة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

توفي المستشار سرى بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، بمسجد "آل الجمل" بقرية أبو نبهان، مركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح المستشار سري بدوي الجمل، في يوليو 2017، وسام الجمهورية من الدرجة الأولى ، لما قدمه من عطاء لمؤسسة القضاء المصرية.