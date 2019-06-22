أول تعليق من السيسي على حفل افتتاح "أمم أفريقيا" وفوز المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للقائمين على تنظيم حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الحالية 2019.

وقال السيسي- خلال لقاء تليفزيوني بعد المباراة-: "مبروك على نجاح التنظيم، وحقيقي الجمهور المصري يساهم في هذا النجاح وسيكون له دور كبير في نجاح المباريات القادمة والبطولة".

وأضاف الرئيس: "من أول ما تولينا المسؤولية ونؤكد على اهتمامنا بأفريقيا، وهناك حجم تعاون كبير مع دول القارة، واستضافنا لبطولة الأمم الأفريقية يأتي في إطار هذا التعاون، وبنتحدث مع كل شباب أفريقيا، وفي جهد كبير بيتم في مجالات كتير للقارة".

وأشاد الرئيس في نهاية كلمته بالمنتخب الوطني وفوزه في المباراة الأولى بالبطولة، بقوله: "سعيد بفوز منتخب مصر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. وأتوجه بالشكر لهم على الأداء".

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وكان الرئيس أعطى إشارة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الجمعة.

وقال السيسي، خلال كلمته من استاد القاهرة: "بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم أشقائنا شعوب الدول الأفريقية العريقة، أسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا وبالأخوة الأعزاء أبناء قارتنا الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيًا لكم جميعًا التوفيق على بركة الله أعلن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة الثانية والثلاثين لكرة القدم".

وحضر الحفل، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الدولي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، استاد القاهرة الدولي لحضور افتتاح أمم أفريقيا ومباراة المنتخب المصري وزيمبابوي، وامتلأ الإستاد عن آخره بالجماهير، حيث عادت بطولة أمم إفريقيا لأحضان القاهرة بعد غياب 13 عاماً.