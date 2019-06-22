​"اكتمل العدد".. منتخب الكاميرون يصل القاهرة للمشاركة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، منتخب الكاميرون للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، وكان في استقباله بالمطار الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأهدى الطيار جنينة، درع تكريم باسم وزارة الطيران المدنى إلى وزير الشباب والرياضة الكاميروني الذي جاء لمؤازرة منتخب بلاده خلال تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وقدم فريق من العلاقات العامة بالمطار، كل التسهيلات لمنتخب الكاميرون، وأشرف على إنهاء إجراءات وصولهم داخل صالة 4 بالمطار والتي تم تخصصيها لاستقبال المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه بعد وصول منتخب الكاميرون اكتملت المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة من أجل المنافسة على كأس الأمم الأفريقية الحدث الرياضى الأبرز على مستوى القارة.