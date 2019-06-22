شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تبلغ مسؤولي سوهاج عن مخلفات طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصرى اليوم»، الخميس، تجمع عدد من الشباب حول صندوق قمامة بحى شرق فى سوهاج، وتظهر على وجوههم علامات التأذِّى والغضب من مخلفات ملقاة بجواره، تبين أنها مخلفات طبية خطرة، شملت أمبولات لنقل الدم وسرنجات وشرائح لقياس نسبة السكر.

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ولما تمثله الواقعة من خطورة كبيرة على الصحة العامة، تواصلت «الجريدة» مع مسؤولى المحافظة لرصد مدى الاستجابة وسرعة التحرك. وقال اللواء يسرى خضر، سكرتير عام المحافظة: «دى مسؤوليتنا فيها إيه؟!، إحنا هنشيلها وكل حاجة، بس الدكاترة والناس الراقية بترمى فى الشارع، وصعب معرفتهم.. هنشوفهم حاضر، هشوف الحى علشان يشيلها، بس هنعمل محضر، وفى النهاية هيكون ضد مجهول»، أما رئيس حى شرق، فكان رده: «كتّر خيرك، هنعرف مين اللى عمل ده».

وأضاف مدير مكتب فرع جهاز شؤون البيئة: «لا تستطيع إدارة البيئة تحريك لجانها إلا بشكوى رسمية، أو تفتيش مخطط.

وظلت «المصرى اليوم» فى موقعها بجوار النفايات الخطرة، بعد محادثة المسؤولين، لمدة زادت على الساعة، فى انتظار رصد الاستجابة، وحضر جامعو القمامة لنبشها والحصول منها على صيدهم الثمين.