رئيس المترو يتفقد سير العمل بمحطات الخط الثالث استعدادًا لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أجرى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على الفضالي، والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة خالد صبره، جولة تفقدية لعدد من محطات المترو "العباسية والاستاد وأرض المعارض"، قبيل انطلاق أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر.

كما شهدت الجولة تفقد قيادات شركة المترو، استعدادات المحطات لأمم أفريقيا، واللمسات الأخيرة لتركيب الزينة، كما اطمأنوا على سلامة التشغيل، وانتظام حركة التقاطر بين القطارات بمختلف الخطوط الثلاثة.

وعلى هامش الجولة، تفقد قيادات المترو تركيب الخرائط الإرشادية بالمحطات لتسهيل تنقلات الجمهور، وكذلك تركيب بوسترات كأس الأمم الأفريقية، وتشغيل الأغاني الوطنية المشجعة للبطولة الكروية بجميع محطات مترو الأنفاق.

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وشددت قيادات المترو على ضرورة عمل فرق الصيانة والطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع أي موقف طارئ، وتذليل أي عقبات، مؤكدين على أنه لن يتم التهاون بشأن أي شيء يخص التشغيل، وأن المترو على أتم استعداد لنقل جميع مرتاديه خلال البطولة الأفريقية.

وكانت شركة المترو، قد علقت الزينة الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية، في محطات: نادي الشمس بالخط الثالث، وكذلك محطات: الشهداء (صالة المرج- صالة حلوان)، والسادات وشبرا الخيمة وكلية الزراعة بالخط الثاني، إضافة إلى (صالة المرج- صالة حلوان)، وأيضا محطات المرج الجديدة بالخط الأول.

وأعلنت شركة مترو الأنفاق، عن مد عدد ساعات تشغيل المرفق تزامنا مع بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح التشغيل من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف، بعد منتصف الليل، بزيادة قدرها ساعة إضافية في التشغيل.

وأكدت على تشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات، وزيادة أعداد صرافين التذاكر، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع إدارات الركاب، وتعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات المهمة ذات الاقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات (مصر/الافتتاح/النهائيات).